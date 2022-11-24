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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 24-11-2022

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر،اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

 

أسعار مواد البناء اليوم 

 

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار مواد البناء(الحديد والأسمنت) في مصر اليوم  كالتالي:

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء:

 

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1638جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1600جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الثلاثاء 1615 جنيها للطن الواحد .

وسجل أسمنت السويدي اليوم  1720جنيها للطن الواحد .

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم  عند 1640جنيه للطن الواحد  .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم  عند 1620جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم  1553جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم  1560جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم   1528 جنيها للطن.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

سجل سعر حديد عز اليوم  19650 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم  عند 19600جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم  19550جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم  19550جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم  نحو 19400جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم  نحو 19300جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم جج٠ 19000جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم  19000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم   نحو 19000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم  نحو 19000جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم   19550جنيه للطن الواحد.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

مواد البناء سعر الحديد سعر الأسمنت سعر مواد البناء اليوم الخميس

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