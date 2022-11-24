مهرجان الأوريجامي في بيت السناري بمكتبة الإسكندرية..اليوم

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري المهرجان العربي للأوريجامي في دورته الثالثة، والذي ينظمه المركز العربي للأوريجامي، بدعم من مؤسسة اليابان بالقاهرة والاتحاد الأوروبي واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية في مصر،اليوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يتضمن برنامج المهرجان عدد من الورش الفنية: الكتابة الإبداعية، والأوريجامي والهندسة، وأوريجامي جرافيتي، وكذلك بعض العروض المسرحية، وعروض الأفلام المتحركة، وركن الحكي، بالإضافة إلى معرض للفنون البصرية والأوريجامي، وبعض المحاضرات حول فن الأوريجامي والخزف وتصميم المنتجات.



وفن الأوريجامي؛ هو فن طي الورق الياباني، وقد ظهر في القرن السابع عشر باليابان، ثم بدأ يتوسع إلى باقي أنحاء العالم بالقرن التاسع عشر. ويركز على تحويل الورق المسطح إلى أجسام ثلاثية الأبعاد.

جدير بالذكر أن المركز العربي للأوريجامي أسسه الفنان أسامة حلمي عام 2011، وهو مشروع يهدف لنشر ودعم فن الأوريجامي في الوطن العربي من خلال توطيد العلاقات والتعاون مع فناني الأوريجامي محليًا وإقليميًا وعالميًا، والتأكيد على دور الأوريجامي في العملية التعليمية والتربوية، ودمجه مع بعض الفنون الأخرى.

يأتي المهرجان في إطار الاهتمام بفن الأوريجامي كأحد الفنون التاريخية والتراثية والعمل على نشره كأداة لتطوير التعليم، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير مهارات ممارسي هذا الفن وتبادل الخبرات ومناقشة سبل جديدة لاستخدام ونشر فن الأوريجامي في الوطن العربي.