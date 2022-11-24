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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السقف وقع عليهم.. إصابة عاملين بعقار في منطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

 

انهار سقف حجرة بأحد الشقق السكنية بعقار بمنطقة سيدي جابر، شرقي محافظة الإسكندرية، أسفر عن إصابة عاملين يجريان ترميمات بالشقة.

وذكرت مديرية التضامن بالإسكندرية، أنه وفقا للإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة بشأن سقوط سقف حجرة على عاملين بشارع هاني علي كامل من شارع المشير سيدي ناصية بلبع سيدي جابر، التابع لحي سيدي جابر.

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وبناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، توجهت مريم رفعت مسؤل الاغاثه بالمديرية، إلى موقع البلاغ للمعاينه والحصر وتبين أن العقار رقم ١١ شارع السيدة آمنة ناصية شارع اللواء هانى على كامل والعقار عبارة عن دور أرضى وثلاثة أدوار علوية وجزء بالرابع علوى وتبين سقوط جزء من سقف غرفه مما أدى إلى سقوط أجزاء من هذا السقف على سيارة وتحطم زجاجها وإصابة عاملين كانوا يقومون بأعمال ترميمات  بالشقة  وتم نقلهما إلى مستشفى المدينة الطبية.

وأشارت المديرية إلى أن العقار صادر له قرار ترميم رقم١١٢لسنة ١٩٩٣وذلك بناء علي إفادة حي شرق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الناريمان، وأخذ بيانات المصابين لصرف مساعدة الاصابة وفقا للوائح والقوانين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية غرفة عمليات جنايات الاسكندرية مديرية التضامن سيدي جابر انهيار عقار

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