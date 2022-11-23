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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحدهم انتحل صفة ضابط.. جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية سرقة بالإكراه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "أ.م.أ" والحبس عامين لكل من "ج.ف. م" و"م.ال.م" و"م.ي.ح"، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه وانتحال صفه وحيازة أسلحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت كامل عدلى، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر والمستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار كارم محمود رزق، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2847 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بسرقة سائق تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

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وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، بأنه حالة قيادة المجني عليه " ع.ع.ر" سائق، سيارة محملة بضائع رمضانية بطريق الإسكندرية الصحراوى، استوقفه المتهمين " أ.م.أ"  "ج.ف. م" و" م.ال.م" و" م.ي.ح" وقام المتهم الأول منتحل صفة ضابط شرطة مع آخرين وبحوزته سلاح ناري وكلبش، وشلوا مقاومة السائق تحت التهديد، واستولوا على السيارة والبضائع الرمضانية وفرا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهمين وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.

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