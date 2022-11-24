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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة البرتغال .. تفاصيل رسالة رئيس الكاف لمنتخب غانا

موتسيبي ومنتخب غانا
موتسيبي ومنتخب غانا

زار الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بعثة منتخب غانا قبل مباراته الأولى في كأس العالم أمام البرتغال مساء اليوم الخميس .

ويلتقى فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس منتخب غانا نظيره منتخب البرتغال في اطار الجولة الاولى من مباريات بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وأعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف دعمه اللامحدود لمنتخب غانا قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الخميس امام البرتغال.

رسالة موتسيبي للاعبي منتخب غانا 

طالب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لاعبو منتخب غانا بتقديم مردود قوي امام منتخب البرتغال يليق بقارة إفريقيا.

وأكد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف لاعبو منتخب غانا ان جموع قارة افريقيا تساند النجوم السوداء وبقية منتخبات القارة السمراء فى بطولة كأس العالم بقطر 2022. 

ويسعى منتخب غانا الي تحقيق نتيجة جيدة امام نظيره منتخب البرتغال وتفادى سيناريو سقوط منتخب السنغال فى ضربة البداية امام هولندا ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

على ملعب “974”

يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب غانا، اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، على ملعب “974”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ويستهدف منتخب البرتغال بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحقيق الفوز على غانا في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وحفز كريستيانو رونالدو زملاءه برسالة حماسية قبل مواجهة غانا، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" نحن على وشك بدء حملتنا في أكبر مسابقة في العالم، هي مغامرة نتمنى أن تكون طويلة ومليئة بالنجاحات من أجل رفع اسم وعلم بلدنا عاليا جدا، نريد أن نملأ كل البرتغاليين بالفخر والفرح، لا يوجد مستحيلات! البرتغال!".

على الجانب الآخر، يطمح منتخب غانا في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على البرتغال في مباراة اليوم، وتعزيز حظوظه في التأهل للدور ثمن النهائي.

وتضم المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022 منتخبات البرتغال والكاميرون وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

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