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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرتغال تخشى مفاجآت غانا في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2022

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب غانا، اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، على ملعب “974”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ويستهدف منتخب البرتغال بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، تحقيق الفوز على غانا في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو التتويج بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وحفز كريستيانو رونالدو زملاءه برسالة حماسية قبل مواجهة غانا، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" نحن على وشك بدء حملتنا في أكبر مسابقة في العالم، هي مغامرة نتمنى أن تكون طويلة ومليئة بالنجاحات من أجل رفع اسم وعلم بلدنا عاليا جدا، نريد أن نملأ كل البرتغاليين بالفخر والفرح، لا يوجد مستحيلات! البرتغال!".

على الجانب الآخر، يطمح منتخب غانا في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على البرتغال في مباراة اليوم، وتعزيز حظوظه في التأهل للدور ثمن النهائي.

وتضم المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2022 منتخبات البرتغال والكاميرون وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

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