مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم.. وأهم تصريحات لاعبي البرازيل

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة لمواعيد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم المقامة فى قطر والقنوات الناقلة لها.

ويستعد منتخب الكاميرون، اليوم الخميس، لمواجهة منتخب سويسرا في إطار مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تقام مباراة الكاميرون وسويسرا، في إطار مواجهات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، اليوم الخميس، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد الجنوب.

وستذاع مباراة الكاميرون وسويسرا في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، على شبكة قنوات “بي ان سبورت”، وقنوات الكأس الرياضية القطرية.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 بقطر، المنتخب الكاميروني والمنتخب السويسري في المجموعة السابعة رفقة كل من منتخب البرازيل ومنتخب صربيا.

وسيواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب صربيا في إطار مواجهات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وستقام المباراة اليوم، الخميس، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد لوسيل.

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