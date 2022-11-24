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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عقبة: الفيروس المخلوي يكون أكثر خطورة على الأطفال الرضع.. فيديو

الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة، بجامعة عين شمس، أن أعراض الفيروس المخلوي مشابهة لأعراض البرد، مشيرا إلى أن أهم تلك الأعراض الكحة والعطس.

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وقال أشرف عقبة ، خلال لقاء له ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي خالد ميري، إن إصابة الأطفال الرضع  والأقل من عامين من الفيروس المخلوي تكون الإصابة بها أكثر خطورة.

 

 وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة، بجامعة عين شمس، أن غسيل اليدين يمنع العديد من الأمراض النزلات المعوية الفيروسية، مؤكدا أنه أيضا كان يسام بشكل فعال خلال فترة كورونا.  

 

 نزلات البرد المعروفة 

وأشار أشرف عقبة إلى أن الفيروس المخلوي مختلف عن فيرو س كورونا وعن غيره من الفيروسات نزلات البرد المعروفة.
 

أشرف عقبة الفيروس المخلوي الأطفال الرضع جامعة عين شمس صدى البلد

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