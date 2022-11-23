%70 من الإصابات تأتى فى هذا الموعد.. أهم أعراض الفيروس المخلوى

قدم الدكتور أشرف عقبة، استشارى الباطنة، روشتة طبية للتعافى من الفيروس المخلوى وطرق الوقاية من الإصابة به.

وقال "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن المتسبب فى دور البرد والإنفلونزا مجموعة من الفيروسات، ومنها الفيروس المخلوى التنفسى البشرى، إلى جانب الإنفلونزا بأنواعها “أ، ب، ج، د”، بالإضافة لفيروس كورونا الذى تشبه أعراضه نزلات البرد نتيحة سلاسة أوميكرون التى تنتشر فى دول العالم.

وأضاف أنه بفحص حالات الفيروس المخلوى، تم اكتشاف أن أكثر من 70% من إصابات هذا الفيروس تأتى فى هذا التوقيت من العام فى فصل الخريف، نتيجة لتخفيف البعض للإجراءات الاحترازية للوقاية ضد فيروس كورونا، فنشطت هذه الفيروسات.

وأوضح أن أعراض الفيروس المخلوى هي ارتفاع درجة الحرارة، وسيلان الأنف، والسعال، وألم العضلات.

ونوه إلى أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أى لقاح للفيروس المخلوى التنفسى، وبدأت تجارب سريرية حاليا لإعطائه للحوامل لتقوية مناعة الأطفال الرضع بعد ولادتهم.