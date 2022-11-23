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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي عند الأطفال والكبار

الفيروس المخلوى
الفيروس المخلوى

انتشر الفيروس المخلوي بشكل كبير خلال الأيام الماضية في مصر مما تسبب فى خروج شائعات عديدة عن توقف الدراسة خاصة أنه يستهدف الأطفال فى المقام الأول. 

ويمكن أن يؤثر الفيروس المخلوي على الفئات العمرية بشكل مختلف وعلاماته متنوعة .. فما أعراض الفيروس المخلوى عند الرضع والأطفال والكبار؟ 

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قدّم موقع “clevelandclinic ” أعراض الفيروس المخلوي عند الرضع والأطفال والكبار.. حيث يمكن أن تستغرق أعراض الفيروس المخلوي من يومين إلى ثمانية أيام بعد دخول الفيروس جسمك لتظهر، يمكن أن تظهر على مراحل وليس كلها مرة واحدة، وتشمل:


أعراض الفيروس المخلوي عند الكبار 


السعال
سيلان الأنف
العطس
صفير 
حُمى
 

السعال
السعال

أعراض الفيروس المخلوي عند الأطفال


لا يعاني جميع الأطفال من الأعراض الشائعة لـ الفيروس المخلوى مثل السعال وسيلان الأنف والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر والذين يصابون بفيروس المخلوى قد يعانون من الأعراض التالية فقط:

العصبية الزائدة 

قلة الشهية
الحد الأدنى من الاهتمام بالأنشطة
والتغييرات في نمط تنفسهم
قد يحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر إلى الإقامة في المستشفى لمراقبة تنفسهم ومستويات الأكسجين إذا ما أصيبوا بالفيروس المخلوى ، خاصةً إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية مزمنة أخرى.

فقدان الشهية
فقدان الشهية

أعراض الفيروس المخلوي عند الرضع


قد يعاني الأطفال الصغار ، أو الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 3 سنوات ، من الأعراض التالية لـ الفيروس المخلوى:

سيلان الأنف
السعال والعطس
قلة الأكل أو الشرب
اهتمام أقل باللعب
صعوبة في البلع
التنفس أسرع من المعتاد

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