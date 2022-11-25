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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 4 أشخاص على طريق بني سويف الفيوم الزراعي القديم ، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الجامعى عن طريق سيارات الإسعاف .

وكان مدير أمن بنى سويف ، تلقى إخطارا عن طريق مدير شرطة النجدة ببنى سويف ، بوقوع تصادم على طريق بنى سويف الفيوم القديم عقب تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بسبب السرعة .

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نتج عن الحادث إصابة كلا من علا عويس عبد الفتاح 30 سنة، من قرية الدوالطة وتعمل عامله ، ومصابة بجرح نافذ باليد اليمنى ، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم وأمين حسين عثمان 22 سنة، من قرية الدوالطه طالب، ومصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وفيروز احمد حسين عمرها 10 أيام ومصابة بسحجات بالوجه وكارما احمد حسين، 3 سنين ومصابة بجروح قطعية بالراس طوالي حوالي 4 سم ، وتم نقلهم الى مستشفى الجامعى .

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