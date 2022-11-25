خطيب الأوقاف: تحري الكسب الحلال سبب استجابة الدعاء

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني وخطيب الأوقاف، إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في أكل الحلال وفي تحري الحلال في المطعم والمشرب وفي جميع معاملتنا، يقول صلى الله عليه وسلم من حديث سيدنا أبي هريرة: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا".

تحري الحلال في المطعم

وتابع خلال خطبة الجمعة تحت عنوان “الكسب الحلال”، من المسجد الكبير بقرية السناجرة محافظة الشرقية: الكسب الحلال سبب في استجابة وقبول الدعاء، فالنبي قال لسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

كما أكد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني وخطيب الأوقاف، أن طلب الرزق في الإسلام قائم على أساس الكسب الحلال الطيب المبارك الذي لا شبهة فيه ولا حرام، دون الغش أو الغرر أو التدليس أو الاحتكار أو استغلال حاجات الناس.

وتابع خطيب الأوقاف، إن الله خلق الإنسان وذلل له الكون، وأمره بالجد والعمل لتحصيل سبل الحياة والمعاش، موضحاً أن المتأمل في نصوص الوحيين الشريفين يجد الدعوة إلى الجد والعمل والسعي في طلب الرزق واضحة جلية، حيث يقول تعالى: “هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ”، وقال تعالى: “فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ”.

الكسب الحلال

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الأولى من شهر جمادى لعام 1444هـ، تحت عنوان “الكسب الحلال”، حيث أدى الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة موضوع الخطبة من رحاب المسجد الكبير بقرية السناجرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

ونقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة وإذاعة القرآن الكريم شعائر الصلاة التي بدأت بتلاوة قرأنية مباركة للقارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.