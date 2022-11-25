تسبب 32 مرضا.. ماجد زيتون يحذر من مخاطر وأضرار السمنة

خصص برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، فقرة خاصة مع الدكتور ماجد زيتون، إستشاري السمنة والتغذية العلاجية.



وحذر ماجد زيتون، خلال حواره ببرنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، من مرض السمنة، حيث أنها يمكن أن تصيب الشخص بالضغط والسكر والكوليسترول، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى التي تؤثر بالسلب على صحة الفرد، وتسبب جلطات.



وقال إن المصداقية والسمعة الحسنة من أهم أسباب النجاح، متابعا: مراكز التخسيس الخاصة به تضم مجموعة من الأطباء المتميزين.



وأكمل أن السمنة درجات ومع الانتقال من درجة إلى أخرى تظهر على الفرد العديد من الأمراض، وتتسبب في الإصابة بـ 32 مرضا.





