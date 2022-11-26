عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الشمراني: منتخب السعودية قادر على هزيمة بولندا والتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

صدى البلد

قال الناقد الرياضي السعودي أحمد الشمراني، أن مباراة السعودية وبولندا ستكون في غاية الصعوبة، على الأخضر بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين بهدفين في الجولة الماضية.


أضاف الشمراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أن منتخب بولندا جاهز لمباراة الغد ويعرف ويقدر حجم المنتخب السعودي بعد فوزه على الأرجنتين، وهو ما سيصعب المباراة.

وواصل الشمراني، أن منتخب السعودية سيدخل المباراة وهو يملك الثقة بعد الفوز على الأرجنتين، وهو ما سيمنح الأخضر لتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وعن الفيديو التحفيزي لمنتخب السعودية قال الشمراني، «كنت صاحب الفكرة رغم انتقادي لرينارد المدير الفني للمنتخب السعودي في بعض الأوقات بسبب اختيارات القائمة المشاركة في كأس العالم».

هيرفي رينارد

txt

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

txt

ستغير التشكيل الأساسي.. الأهلي يتم 3 صفقات هامة بفرمان من كولر|فيديو

وتابع، أن رينارد نجح في إدارة مباراة السعودية والأرجنتين باقتدار، مؤكداً أن رينارد مدرب محترف ويملك شخصية متميزة وفنيات عالية جعلته معشوق جماهير السعودية، فهو يتحدث بصوت السعودية الأن ويؤهل اللاعبين نفسياً قبل المباريات وهو ما ظهر في لقاء الأرجنتين».

وأشار الشمراني، إلى أن غياب ثنائي منتخب السعودية ياسر الشهراني وسلمان الفرج سيؤثر على الأخضر أمام بولندا، ولكن اللاعبون قادرون على حسم المباراة والتأهل.

 

السعودية صدى البلد كأس العالم الأرجنتين بطولة كأس العالم ياسر الشهراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

أقل سعر جرام الذهب اليوم السبت .. تعرف عليه

للفوز على الأرجنتين.. سيارة رولز رويس مكافأة لكل لاعب سعودي بكأس العالم

كيف سترد روسيا على تحديد أوروبا سقفا لسعر النفط؟

روحي على بيت أهلك.. تفاصيل جديدة في طلاق سيدة أمام المعازيم بفرح ابنتها|فيديو

آيات القرآن لفك الكرب.. 3 سور لا تسهو عنها في الثلث الأخير

خبير أثري: مقبرة توت عنخ أمون أعظم اكتشاف في القرن الـ21.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد علا غانم .. تزوجت 3 مرات .. حصلت على لقب جده.. تركت التمثيل من أجل فندق وكوافير للكلاب بأمريكا

بفستان أبيض أنيق.. رنا رئيس تحتفل بخطوبتها l صور

بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

لحماية صحة الأطفال .. هاني الناظر يقدم نصيحة جديدة للأمهات في الشتاء

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ