أحمد الشمراني: منتخب السعودية قادر على هزيمة بولندا والتأهل لدور الـ16 بكأس العالم

قال الناقد الرياضي السعودي أحمد الشمراني، أن مباراة السعودية وبولندا ستكون في غاية الصعوبة، على الأخضر بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين بهدفين في الجولة الماضية.



أضاف الشمراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»، أن منتخب بولندا جاهز لمباراة الغد ويعرف ويقدر حجم المنتخب السعودي بعد فوزه على الأرجنتين، وهو ما سيصعب المباراة.

وواصل الشمراني، أن منتخب السعودية سيدخل المباراة وهو يملك الثقة بعد الفوز على الأرجنتين، وهو ما سيمنح الأخضر لتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وعن الفيديو التحفيزي لمنتخب السعودية قال الشمراني، «كنت صاحب الفكرة رغم انتقادي لرينارد المدير الفني للمنتخب السعودي في بعض الأوقات بسبب اختيارات القائمة المشاركة في كأس العالم».

هيرفي رينارد

وتابع، أن رينارد نجح في إدارة مباراة السعودية والأرجنتين باقتدار، مؤكداً أن رينارد مدرب محترف ويملك شخصية متميزة وفنيات عالية جعلته معشوق جماهير السعودية، فهو يتحدث بصوت السعودية الأن ويؤهل اللاعبين نفسياً قبل المباريات وهو ما ظهر في لقاء الأرجنتين».

وأشار الشمراني، إلى أن غياب ثنائي منتخب السعودية ياسر الشهراني وسلمان الفرج سيؤثر على الأخضر أمام بولندا، ولكن اللاعبون قادرون على حسم المباراة والتأهل.