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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رحلة الفنانة منة شلبي بين مطار القاهرة و نيابة النزهة في تهمة حيازة مخدرات|تفاصيل الـ 4 ساعات

منة شلبي
منة شلبي

4 ساعات قضتها الفنانة منة شلبي داخل مبنى النيابة العامة، في مصر الجديدة، بعد إلقاء القبض عليها وبحوزتها مواد مخدرة داخل مطار القاهرة.

صدى البلد يرصد في السطور التالية، تفاصيل القبض على الفنانة منة شلبي داخل مطار القاهرة وترحيلها إلى نيابة النزهة للتحقيق معها.

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مطار القاهرة

البداية، عندما تمكنت شرطة مطار القاهرة، من إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، وبحوزتها مواد مخدرة، وبعد مرور ساعات من ضبطها تم ترحيلها إلي نيابة النزهة بمصر الجديدة لبدء التحقيق معها.

الفنانة منة شلبي

ومع مرور الوقت تم ترحيل الفنانة منة شلبي، إلي نيابة النزهة، حيث كانت عقارب الساعة تشير إلي الخامسة من عصر أمس الجمعة، ووجهت النيابة اتهامات بحيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي.

أنكرت التهمة

 وفي بداية التحقيق، أنكرت الفنانة منة شلبي التهمة المنسوبة إليها، وأكدت،أنها لا تعلم شيئ عن المضبوطات".

4 ساعات داخل النيابة

استمر التحقيق معها ما يقرب من 4 ساعات متواصلة، حتى قررت النيابة العامة في نهاية الأمر، بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا، ظهر اليوم الجمعة، الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية وبوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

 

وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

 

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

الطب الشرعي

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

 

ومن جانبه، كشف شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، تفاصيل التحقيق مع الفنانة منة شلبي، بعد القبض عليها في مطار القاهرة. 

 

وأضاف شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن منة شلبي أنكرت صلتها بالواقعة، وطالبت بإطلاق سراحها بضمان محل الإقامة، متابعا أن النيابة العامة أصدرت قرارا بالأفراح عنها بكفالة بعد انتهاء التحقيقات. 

 

 منة شلبي قالت إن الحاجة دي مش بتاعتي

وتابع شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن :"أزمة وهتعدي، وتتقفل، ونقول لها الحمد لله، ومنة قالت إن الحاجة دي مش بتاعتي، وأول مرة اشوفها في النيابة، وحاليا نحن في النيابة وقريبا هتغادر منة شلبي لمنزلها. 

منة شلبي الفنانة منة شلبي مصر الجديدة مطار القاهرة الممثلة منة شلبي مكافحة المخدرات

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