روحي على بيت أهلك.. تفاصيل جديدة في طلاق سيدة أمام المعازيم بفرح ابنتها|فيديو

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في دمياط، منشورات دعم للسيدة التى قام امس زوجها بتطليقها في فرح ابنتها.

سيدات دمياط تدعم الزوجة المطلقة

وجاءت دعوات من سيدات دمياط تطالب بتكريم تلك السيدة التى تحملت معاناتها مع زوجها من أجل تربيه أبنائها وفي النهاية بدل من أن يقوم بتكريمها وشكرها قام بتطليقها خلال الاحتفال بزفاف ابنتهم في إحدى القاعات بمحافظة دمياط.

وطالبو الدكتورة منال عوض بتكريم السيدة الفاضلة التى تم تطليقها بشكل مهين أمام المعازيم.

طالق بالتلاته وروحى على بيت اهلك

البداية عندما فوجئ المعازيم خلال الاحتفال بـ زفاف العريس والعروسة بإحدى القاعات بمحافظة دمياط، بوالد العروس ممسكا بالميكروفون لتهنئة العروس ابنته، وبالفعل بدأ بالتهنئة لابنته ثم قال وبالنسبة لأم العروسة انتى طالق وروحى على بيت اهلك بعد الفرح.

طلق زوجته بالميكرفون في حفل زفاف ابنته



وأكد احد شهود العيان بحفل الزفاف، أن جميع من بالقاعة تفاجأ بوالد العروسة يطلّق زوجته بالميكروفون وأمام الجميع دون أن يوضح السبب وشاهدنا انهيار العروسة فور سماعها لوالدها يقوم بتطليق والدتها في يوم عرسها وأمام عريسها والجميع.



وتابع قائلا: مهما كانت الخلافات بين الرجل وزوجته فليس من المفترض أن يكسر قلب ابنته يوم زفافها وبهذا الشكل المحزن.



وحاولنا الاتصال بوالدة العروس الا انها في حاله من الصدمة مؤكدة بأن كان هناك خلافات اسرية بينها وبين والدة أبنائها ولكنها استحملت العيش دون أن تقوم برفع دعوى طلاق ضده حفاظا على أبنائها ولكى لا يعيشون بين اب وام منفصلين.

طلاق يوم زفاف ابنتها

وتابعت، أنها لا تعلق على طلاقها بهذا الشكل المهين يوم فرح ابنتها وكسرة قلب ابنتها أمام عريسها واسرته وأصدقاء ابنتها .

مضيفه، أن الحياة بينها وبين زوجها قد انتهت منذ سنوات ولكنها كانت حكيمة وفضلت أن تظل على ذمته حفاظا على الشكل الاسري وحفاظا على أبنائها.