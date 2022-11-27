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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طريقة مضمونة لزيادة الرزق.. من التزم بها رزقه الله من حيث لا يحتسب

الرزق
الرزق

يبحث الجميع عن الرزق، لأن حياة الإنسان في تقلب مستمر بين الشدة والرخاء والسعة والضيق تجعله حريصًا على الرزق بشكل خاص، ويسعي كل واحد منا على زيادة رزقه، وقسم الله تعالى الرزق بين عباده بالعدل والحكمة، فالرزق لا يقتصر على المال فقط وإنما يأتي بأشكال عدّة، فمنها سعة الرزق، الزوج الصالح، وهناك من له عائلة محبة وعلاقات طيبة، وقد جعل الله تعالى السعي سببًا للرزق، لقوله: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)، وهناك نصائح لو التزم بها الإنسان يكرمك الله بزيادة الرزق المعنوى والمادي .

 

طريقة مضمونة لزيادة الرزق 

1- كثرة الاستغفار
2- التوكل على الله 
3- الدعاء 
4- بر الوالدين وصلة الرحم 
5- الصدقة 
6- ترك الحرام
7- شكر الله على نعمه
8- تقوى الله 
9- قيام الليل 
10- كثرة الصلاة على النبي فبها تزيل الهموم وتكشف الكروب والغموم 
 

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دعاء الرزق 

" اللهم اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا احتسب ".

 

دعاء يوسع الرزق 

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

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