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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة موديل 2023 للقادم من الكويت .. صور

سوزوكي بالينو موديل
سوزوكي بالينو موديل 2023

يحتوي السوق الكويتي على العديد من موديلات 2023، والتي تتنوع بين فئة الهاتشباك والسيدان والرياضية متعددة الاستخدام، بينما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة ضمن معادلة شراء السيارات.

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حيث يبحث العديد من المصريين العاملين بالخارج عن سيارة تناسب احتياجات التنقل مع سعر مناسب ايضا للدخول بها إلى الاراضي المصرية، وخاصة بعد القرارت الاخيرة لمجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن، والتي اتاحت العديد من السبل لاتمتم هذه العملية.

سوزوكي بالينو موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات ارخص سيارة موديل 2023 بالسوق الكويتي.

سوزوكي بالينو موديل 2023

تعتبر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 واحدة من ارخص الاصدارات المقدمة بالسوق الكويتي، حيث تنتمي تلك النسخة إلى فئة الهاتشباك الشبابية، والتي تأتي عبر فئة واحدة من التجهيزات.

سوزوكي بالينو موديل 2023

وتقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، يمكنه ضخ قوة قدرها 103 حصانا، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة دفع امامي.

سوزوكي بالينو موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 إلى 170 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقارب 5 لترات لكل 100 كيلومتر، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

سوزوكي بالينو موديل 2023

وتعتمد السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، منظومة الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، و مكباح ABS مانعة للانغلاق، مع مكابح EBD، وقفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم، ومرايات جانبية كهربائية.

سوزوكي بالينو موديل 2023

كما تحتوي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 على خاصية متابعة ضغط الاطارات، والتحكم في الثبات، بالاضافة إلى تجهيزات داخلية ومنها، نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وتقنية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وايقاف المحرك، والتحكم الصوتي عبر عجلة القيادة.

 

سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 في الكويت 

 

تقدم السيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر يبلغ 3500 دينار، اي مايعادل 276.500 جنيه مصري.

تقنية الفيديو موديلات 2023 ارخص سيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 سوزوكي بالينو

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