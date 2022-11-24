5 سيارات ارتفعت أسعارها خلال نوفمبر .. بينها رينو وفولكس فاجن

ارتفعت العديد من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري، ومنها النسخة جيلي اوكافانجو موديل 2022 والتي شهدت زيادة تتراوح بين 109 و 169 ألف جنيه، بالاضافة إلى جيلي كول راي والتي تراوحت زيادتها بين 99 و 104 آلاف جنيه.

كما ارتفعت أسعار السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بنسبة بلغت 40 الف جنيه، إلى جانب النسخة رينو ستيب واي موديل 2022 بزيادة قدرها 25 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة فولكس فاجن تي روك والتي شهدت زيادة تتراوح بين 104 و 109 آلاف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات ارتفعت أسعارها خلال شهر نوفمبر.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر نوفمبر

1 - جيلي اوكافانجو 2022

تتمتع السيارة جيلي اوكافانجو 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج 190 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي سباعي النقلات، مع مدة زمنية تستغرق 11 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

اسعار السيارة جيلي اوكافانجو 2022

الفئة الاولى بسعر 649 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 829 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر نوفمبر

2 -سوزوكي ارتيجا 2022

حصلت السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 على محرك 4 سلندر، 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات، بينما ينتج محرك السيارة قوة قدرها 104 حصانا، وعزم اقصى للدوران 138 نيوتن/متر، بينما تتسارع من وضع الاستعداد وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 13.5 ثانية.

اسعار السيارة سوزوكي ارتيجا 2022

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا 2022 بقيمة قدرها 469.900 الف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر نوفمبر

3 - رينو ستيب واي 2022

زودت السيارة رينو ستيب واي 2022 بمحرك 1600 سي سي، مع القدرة على الوصول من 10 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.3 ثانية، حيث ينتج محرك السيارة قوة قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة.

اسعار السيارة رينو ستيب واي 2022

الفئة الاولى بسعر 414 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 424 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر نوفمبر

4 - جيلي كول راي 2022

تحتوي السيارة جيلي كول راي 2022 على ناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية، مقترن بمحرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، بمكنه ضخ قوة قدرها 175 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 7.9 ثانية.

اسعار السيارة جيلي كول راي 2022

الفئة الاولى بسعر 569 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 639 ألف جنيه.

5 سيارات ارتفعت اسعارهم خلال شهر نوفمبر

5 - فولكس فاجن تي روك 2023

دعمت السيارة فولكس فاجن تي روك 2023 بمحرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 152 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مكون من 4 اسطوانات، ومدعوم بناقل سرعات من 8 نقلات اوتوماتيكية، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.4 ثانية.

اسعار السيارة فولكس فاجن تي روك 2023

الفئة الاولى بسعر 799 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 899 ألف جنيه.