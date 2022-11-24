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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات سيدان في مصر.. بسعر يبدأ من 306 آلاف جنيه

تويوتا كورولا 2022
تويوتا كورولا 2022

اكتسبت فئة السيدان شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها، التصميم الهيكلي المتقارب نسبيًا، بالاضافة إلى المساحة الداخلية المناسبة، إلى جانب القدرات الفنية التي تقدم عالطريقة الخاصة بكل صانع.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ اشهر 5 سيارات سيدان في مصر.

نيسان صني 2023 

1 - نيسان صني 2023 

 

حصلت السيارة نيسان صني على ناقل سرعات من 5 نقلات يدوية، بالاضافة إلى ناقل حركة اخر رباعي النقلات أوتوماتيكي، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

 

تقدم السيارة نيسان صني 2023 بسعر يبدأ من 306,400 جنيه إلى 372 الف جنيه.

سوزوكي سياز 2022 

2 - سوزوكي سياز 2022 

 

تحتوي السيارة سوزوكي سياز 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات، مدعوم بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 104 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية من وضع الثبات 0.

 

وتتراوح اسعار السيارة سوزوكي سياز 2022 بين 384,900 جنيه و 424,900 جنيه.

 تويوتا كورولا 2022 

3 - تويوتا كورولا 2022 

 

تعتمد السيارة تويوتا كورولا 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 189 كم/ساعة، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

وتبدأ اسعار السيارة تويوتا كورولا 2022 من 440 الف جنيه إلى 825 الف جنيه.

 تويوتا كورولا 2022 

4 - ام جي 5 2022 

 

تصل السيارة ام جي 5 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع ضخ 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات CVT بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

ويتراوح سعر السيارة ام جي 5 2022 بين 419,990 جنيه و 474,990 جنيه.

 تويوتا كورولا 2022 

5 - هيونداي النترا HD 2023

 

تستمد السيارة هيونداي النترا HD 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بعزم دوران 156 نيوتن/متر، وقوة قدرها 121 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 182 كم/ساعة، بينما دعمت السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات، واستهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كم.

 

وتقدم السيارة هيونداي النترا HD 2023 بسعر يتراوح بين 430 الف جنيه و 460 الف جنيه.

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