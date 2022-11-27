مونديال قطر.. مباراة المكسيك والأرجنتين تسجل أكبر حضور جماهيري

سجلت مباراة الأرجنتين والمكسيك أكبر حضور جماهيري حتى الآن في مباريات كأس العالم المقام في قطر.

وشهدت المباراة حضور 88966 مشجعاً في رقم هو الأكبر حتى الآن في اليوم السابع لمباريات كأس العالم الحالية.





نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على المكسيك، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 64 عن طريق ليونيل ميسي، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اينزو فرنانديز في الدقيقة 87.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين كالتالي:.

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: جونزالو مونتيل - ليساندرو مارتينيز - نيكولاس أوتاميندي - ماركوس أكونا.

خط الوسط: جويدو رودريجز - رودريجو دي بول - أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - أنخيل دي ماريا.

تشكيل المكسيك:.

حراسة المرمى: أوتشوا.

خط الدفاع: مونتيس - أرواخو - هيكتور مورينو.

خط الوسط: هيكتور هيريرا - تشافيز لويس، ألفاريز، جوارادود، جالاردو.

خط الهجوم: أليكسيس فيجا - لوزانو.

ترتيب المجموعة الثالثة حالياً:.

1- بولندا 4 نقاط.

2- الأرجنتين 3 نقاط

3- السعودية 3 نقاط.

4- المكسيك نقطة واحدة.