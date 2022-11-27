استولى على 465 ألف جنيه.. ضبط مستريح جديد في سوهاج

تمكن ضباط مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط عامل في نهاية الخمسينات من العُمر؛ لاستيلاءه من 5 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 465 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال غسيل السيارات والسجاد من خلال مغسلة خاصة به الكائنة دائرة مركز أخميم مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (عاطف ع ا ح- 50 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- و4 أخرين- يقيمون دائرة محافظة سوهاج).

مفاده تضررهم من المدعو (أشرف و غ غ- 58 سنة- بالمعاش- ويقيم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج)؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 465 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال غسيل السيارات والسجاد من خلال مغسلة خاصة به الكائنة دائرة مركز أخميم مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.