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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تحاول إنهاء حياتها بسبب أعمال المنزل في سوهاج

صدى البلد

أصيبت ربة منزل في نهاية العقد الثاني من العُمر، بطلق ناري بالبطن، حيث أطلقت على نفسها عيار ناري، عقب نشوب مشادة كلامية بينها وبين شقيقها الثلاثيني؛ إثر نشوب خلافات فيما بينهما على الأعمال المنزلية؛ ما جعله يصفعها على وجهها، فتوجهت فورًا واحضرت السلاح الناري واحدثت إصابتها المنوه عنها، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (أمل ح ح د- 19 سنة- لا تعمل- وتقيم بناحية جزيرة المنتصر دائرة المركز)، مصابة بطلق ناري بالبطن.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال كل من:" والدها حسني ح د م- 75 سنة- مزارع، ووالدتها نورا م ح- 55 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وبين شقيقها المدعو (هيثم ح ح د- 30 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)؛بسبب مطالبته لها بالقيام ببعض الأعمال المنزلية ورفضها ذلك، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي، فأحضرت سلاح ناري خاص بشقيقها المذكور من حوش مُلحق بالمنزل.

عيار ناري

وأطقلت عيار ناري صوب نفسها؛ مما نتج عنه إصابتها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، تم ضبط السلاح المستخدم، تم ضبط شقيقها المذكور وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأن السلاح المُستخدم خاص به.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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