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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

72 سنة سجنًا .. ضبط مستريح سوهاج الهارب

صدى البلد

تمكنت مديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط "مستريح تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية"، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده، والتي بلغت جملتها 72 سنة سجن، من بينهم 48 سنة سجن، أحكام قضائية نهائية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بضبط المتهم الهارب (مجدي. م. س. ج- 47 سنة- ويقيم سوهاج)، والمطلوب التنفيذ عليه بعدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده، والتي بلغت جملتها 72 سنة سجن، من بينهم 48 سنة، أحكام قضائية نهائية، دائرة مديرية أمن القاهرة.

وقال محمد الجنايني، المحامي لدى محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المتهم صادر ضده عدة أحكام قضائية بلغت جملتها 72 سنة سجن، من بينهم 48 سنة احكام قضائية نهائية؛ إثر إستيلاءه من المواطنين بمحافظة سوهاج على مبالغ مالية كبيرة، بزعم استثمارها في تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية.

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سارق 32 مليون جنيه

وأكد محمد الجنايني، محامي عدد من المجني عليهم، أنه من ضمن القضايا الصادر بها أحكام ضد المتهم المذكور القضية رقم 2409 لسنة 2020 جنح ثانٍ سوهاج، والقضية رقم 2407 لسنة 2020 جنح قسم ثانٍ سوهاج، والقضية رقم 2408 لسنة 2020، والقضية رقم 4800 لسنة 2019 جنح ثانٍ سوهاج، والقضية 760 لسنة 2022 جنح ثانٍ سوهاج.

وأشار إلى أنه صادر حكم بكل قضية منهم بالحبس 3 سنوات، بإجمالي 15 عامًا، موضحًا أنه تم تأييد أحكام قضائية بجلسة أول أمس الموافق 22 نوفمبر، بالسجن 48 عامًا بعدد من القضايا، والتي بلغ إجمالي المبالغ المالية المُستحقة بها 32 مليون جنيه، بخلاف القضايا التي لم تُعقد جلساتها الاستئنافية حتى الآن.

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