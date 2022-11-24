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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

فرن بلدي يشعل النيران بمنزل وتمتد لحوش مجاور في سوهاج..والحماية المدنية تُسيطر

صدى البلد

تبلغ لمركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بمنزل مِلك عامل في نهاية العقد الخامس من العُمر، وامتد لحوش مجاور مِلك ستيني؛ إثر تطاير شرر من فرن بلدي بالمنزل، دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق بمنزل وامتداده لحوش مجاور، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مِلك المدعو (عمر م ع م - 47 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، مكون من طابق واحد ومسقوف بالبوص على مساحة 100 متر، وإمتد الحريق لحوش مجاور مِلك المدعو (عبد الجواد ن ح- 60 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية).

وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وأفاد  المذكورين بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وأضافا بأحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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