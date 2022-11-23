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رئيس التحرير
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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وشركة مصر للأسمنت بقنا لدعم المجال البحثي

صدى البلد

وقع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إتفاقية تعاون مع شركة مصر للأسمنت بقنا، ومثلها المهندس بسام عبدالرسول رئيس المجموعة الفنية للشركة نيابة عن اللواء أ. ح. السيد عبد الفتاح سالم حرحور رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف تبادل الخبرات البحثية والتدريبية بين الطرفين و دعم الباحثين في مجال الصناعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.

 

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن هذا البروتوكول يأتي إيمانًا بالدور العلمي والبحثي التي تقوم به الجامعة لدعم كافة مؤسسات المجتمع  ورفع كفائتها مما يحسّن من أدائها، وخاصة أن الجامعة تعتبر بمثابة بيت خبرة داعم لمؤسسات التنمية المهنية المستدامة، للارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج بالمجتمع.

 

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وأوضح عبد الخالق ان بنود اتفاقية التعاون تضمنت عدة مجالات منها الاستفادة من الخبرات لدي الطرفين في مجال البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المشتركة، وتقديم خدمات التدريب المهني في مجال البحث والرسائل العلمية، وإعطاء فرصة للعاملين بالشركة استكمال الدراسات العليا والحصول على الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات، وتنمية المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

وأضاف انه طبقاً للاتفاقية يتم توفير برامج تدريبية لطلاب الجامعة في مجال صناعة الاسمنت والدارسات المختلفة واعمال الميكانيكا والكهرباء وغيرها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن بنود الاتفاقية نصت ايضاً علي تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة ومختلف الكوادر البشرية بالشركة، وإجراء البحوث العلمية في موضوعات تخصصية تسهم في تطوير الصناعة، وتجهيز المعامل البحثية والقاعات التدريسية بالمؤسستين بما يخدم البحث العلمي ويساعد بالنهوض بالعملية التعليمية.

وأضاف المهندس بسام عبد الرسول انه تم الاتفاق ايضاً ان تدعم الشركة إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والبحث العلمي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، وتقديم الدعم للطلاب غير القادرين، وللمدن الجامعية بمبلغ اجمالي يصل إلى مليون جنيه.

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