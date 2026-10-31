محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة 2035 تمهيداً لاعتماده وزارياً

وجه محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، بسرعة الانتهاء من إجراءات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم 2035، ومراجعة موقف قطع الأراضي المخصصة للمشروعات المقترحة، للتأكد من وقوعها داخل الحيز العمراني من عدمه، مع تحديد حدود الأراضي واستخداماتها بدقة ومطابقتها على الطبيعة، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتماد المخطط.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم السبت، آخر مستجدات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفيوم 2035، وموقف المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية بمختلف مدن وقرى المحافظة، وفقاً للتقرير الذي عرضه المهندس مجدي ربيع، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

واستعرض الاجتماع مراحل تحديث المخطط وأهدافه ومنهجيته، وموقف السكان والخدمات واستخدامات الأراضي وشبكات المرافق والأنشطة الاقتصادية والبيئية، فضلاً عن آليات توطين عدد من المشروعات المقترحة على أراضي أملاك الدولة المتاحة بمدينة الفيوم، والبالغ عددها 35 قطعة، والواقعة داخل نطاق الحيز العمراني المقترح بالمخطط المحدث.

كما ناقش الاجتماع الحيز العمراني المقترح للمدينة، تمهيداً لعرضه على اللجنة الوزارية الدائمة من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لإبداء الرأي والموافقة عليه.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن جميع الإجراءات الخاصة بتحديث المخطط، تمهيداً للرد على الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري المكلف بالمشروع، واستكمال إجراءات اعتماد الحيز العمراني، ثم اعتماد المخطط الاستراتيجي المحدث وزارياً ونشره للعمل به.

من جانبه، أوضح المهندس مجدى ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد، أنه تم اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للمدن الست بمحافظة الفيوم، كما تم اعتماد المخططات التفصيلية لخمس مدن هي الفيوم وإطسا وسنورس وطامية وأبشواي، فيما يجري عرض المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق لاعتماده.

وأضاف: أنه تم إدراج تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لثلاث مدن ضمن خطط التحديث، وهي الفيوم ويوسف الصديق خلال العام المالي 2025/2026، مع إدراج مدينة سنورس بخطة 2026/2027، موجهاً بتوفير البيانات اللازمة لبدء الدراسات الخاصة بتحديث مخطط مدينة سنورس، بالتنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمكتب الاستشاري والمحافظة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحديث الأحوزة العمرانية لـ101 قرية من إجمالي 163 قرية بالمحافظة، وجارٍ استكمال إجراءات الموافقة على مخططاتها الاستراتيجية، فيما يجري عرض 60 قرية لتحديث أحوزتها العمرانية واعتمادها، تمهيداً لاستكمال المخططات الاستراتيجية، بينما يجري إعداد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لقريتي أبو شنب بمركز أبشواي وسيدنا الخضر بمركز يوسف الصديق.

وفيما يتعلق بالعزب والكفور والنجوع، أوضح التقرير أنه تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ1556 تجمعاً من إجمالي 1887، فيما يجري عرض الأحوزة العمرانية لـ331 تجمعاً خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن جميع مدن وقرى المحافظة كانت قد حصلت على اعتماد مخططاتها الاستراتيجية والتفصيلية وأحوزتها العمرانية حتى العام المالي 2023/2024، مع إدراجها تباعاً ضمن خطط التحديث اعتباراً من عام 2025.

واستعرض التقرير الموقف التفصيلي للمدن الست، موضحاً أن مدينة الفيوم يجري تحديث مخططها الاستراتيجي ضمن خطة 2025/2026، كما يجري عرض الحيز العمراني المحدث للاعتماد، فيما أُدرج تحديث مخطط سنورس ضمن خطة 2026/2027.

كما تم اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن أبشواي وطامية وإطسا وسنورس، مع استكمال بعض إجراءات التعديلات والاعتمادات الخاصة بها، بينما يجري استكمال إجراءات اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة يوسف الصديق لعام 2026، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية.

وأكد المحافظ أهمية سرعة توفير البيانات واستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، بما يضمن تحديث المخططات العمرانية وفقاً للاحتياجات الفعلية، والحد من البناء العشوائي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، ودعم جهود التنمية العمرانية المنظمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.