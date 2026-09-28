ياسين متولي أفضل صائد وتوشكي يتوج بذهبية الفرق ببطولة البحر المتوسط للصيد

اختتمت منافسات بطولة البحر المتوسط العاشرة لرياضة صيد الأسماك بالإسكندرية، التي نظمها الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، بمشاركة نحو 50 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 فريقًا، وسط منافسة قوية في مختلف مسابقات البطولة.
وشهدت منافسات الجر والجيجنج والكاستنج تتويج ياسين أحمد متولي، لاعب نادي الزهور، بالمركز الأول في منافسات أفضل صائد، ليحصد الميدالية الذهبية، بعد منافسة قوية مع عدد من أبرز المشاركين في البطولة.
وجاء ترتيب أفضل صائد في مسابقات الجر والجيجنج والكاستنج على النحو التالي المركز الأول ياسين أحمد متولي من نادي الزهور والمركز الثاني أحمد محمد فرغلي من نادي Fish Hunters والمركز الثالث عصام علوي عبد العزيز من نادي سبورتنج.
ويأتي تتويج ياسين أحمد متولي ناشئ نادى الزهور في الوقت الذي شهدت فيه البطولة مشاركة قوية من لاعبي الأندية والهيئات المختلفة، مع منافسات امتدت لعدة أساليب للصيد، من بينها الجر والجيجنج والكاستنج والتسقيط.
وعلى مستوى منافسات الفرق في مسابقات الجر والجيجنج والكاستنج، توج نادي توشكي الرياضي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاء فريق النادي البحري اليوناني في المركز الثاني، وحل فريق نادي اليخت بالإسكندرية في المركز الثالث.
وفي منافسات الصيد بالتسقيط، واصلت سيدات نادي الزهور تألقهن، بعدما حصد فريق سيدات الزهور «أ» المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما جاء فريق سيدات الزهور «ب» في المركز الثاني والميدالية الفضية.
كما شهدت منافسات التسقيط تتويج هاجر السيد لاعبة نادي الزهور بجائزة أكبر سمكة في البطولة.
وأكد المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك، أن البطولة شهدت منافسة قوية بين المشاركين، مشيرًا إلى أن إقامة البطولات بمشاركة مختلف الفئات تسهم في توسيع قاعدة الممارسين وتطوير المستوى الفني للعبة.
وأشار قداح إلى أن النسخة الحالية شهدت مشاركة فريق للسيدات وفريق للناشئين، والنتائج الجيدة التى ظهرت فى رياضة صيد الأسماك من قبل المشاركين، كما تم إضافة جائزة جديدة مخصصة لـريس المركب، بما يعكس حرص الاتحاد على تطوير شكل المنافسات والجوائز المقدمة للمشاركين.
وتأتي البطولة ضمن خطة الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك للموسم الرياضي 2026-2027، والتي تستهدف توسيع قاعدة المشاركة وتطوير المنافسات في مختلف أنظمة الصيد، مع الاهتمام بمشاركة السيدات والناشئين.
وأقيمت البطولة تحت رعاية المنطقة الشمالية برئاسة خالد البهتيمي، وبمشاركة اللجان الفنية والتنظيمية والتحكيمية.
وعلى هامش البطولة أقيمت مسابقة الصياد الصغير للبراعم والاشبال على سقالات نادى اليخت، اشترك بها اكثر من 40 متسابق تتراوح أعمارهم من 7 إلى 17 عام واختتمت الفاعليات بتوزيع هدايا وشهادات تقدير لجميع المتسابقين.