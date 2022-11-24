محافظ سوهاج يزور منطقة سوهاج الأزهرية ويكرم عددًا من حفظة القرآن الكريم

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العملية التعليمية بمعهد الإمام على بن أبي طالب الأزهري بمدينة سوهاج، بحضور الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

وخلال زيارته للمعهد افتتح محافظ سوهاج ثلاث قاعات جديدة بمرحلة رياض الأطفال لغات، والتي تضم 138 طالبة، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المعاهد الأزهرية بالصعيد، وتفقد المحافظ قاعات رياض الأطفال، وتابع انتظام سير العملية التعليمية، كما تفقد قاعة الحاسب الآلي بالمعهد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أن معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجي إعدادي، ثانوي فتيات، يضم 15 قاعة لمرحلة رياض الأطفال، منها ثلاث قاعات لغات، كما يضم 7 فصول بالمرحلة الإعدادية، و9 فصول بالمرحلة الثانوية بإجمالي 632 طالبة.

وخلال جولته اليوم قام محافظ سوهاج بزيارة الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والتقى عدد من مديري العموم والعاملين، كما قام بتكريم 8 طالبات من حفظة القرآن الكريم.