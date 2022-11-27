لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

الصداع مشكلة شائعة، في الوقت الحاضر، خاصة بين المهنيين العاملين بسبب بيئة العمل المجهدة وساعات العمل الطويلة، بالإضافة إلى المشاكل والضغوط التي يعاني منها العامة في الحياة اليومية.

ما هي أسباب الصداع؟

توجد أسباب كثيرة لذلك، منها الإصابة في الرأس، تناول نوع من الأدوية، العدوى، السمنة، التدخين، تناول الكافيين بكميات كبيرة، مشاكل النوم.. إلخ.

إليك 5 علاجات طبيعية يمكن أن تساعدك في التغلب على الصداع.

اشرب الكثير من الماء يوميا

شرب الكثير من الماء يوميًا

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء ، فهذا يؤدي إلى الجفاف في جسمك، يسبب الجفاف التهيج ويؤثر على التركيز، لذلك لتجنب جفاف جسمك اشرب الكثير من الماء كل يوم واعتد على تناول الفواكه الغنية بالمياه.

تشمل المغنيسيوم في النظام الغذائي

المغنيسيوم هو أحد المعادن الأساسية والمهمة للحفاظ على مستوى السكر في الدم ونقل الأعصاب. وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ، تشير الكثير من الأدلة أيضًا إلى أن نقص المغنيسيوم قد يسبب الصداع النصفي. في هذه الحالة ، أضف الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي.

الامتناع عن الكحول

يتسبب الإفراط في تناول الكحول في حدوث التهاب وتنشط بعض المسارات العصبية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى توسيع الأوعية الدموية. لقد وجدت الدراسات أن ثلث السكان الذين يستهلكون الكحول كثيرًا ما يعانون من الصداع.

من المهم الحصول على نوم جيد كل يوم

وفقًا لورقة بحثية بعنوان “اضطرابات النوم في صداع التوتر والصداع النصفي”.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الهيستامين

الهستامين مادة كيميائية موجودة في الجسم. يمكن أن يؤثر على المناعة والجهاز الهضمي والجهاز العصبي. أكثر أعراض الهيستامين شيوعًا هي الصداع أو الصداع النصفي.