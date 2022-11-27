عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

لن تعاني من الصداع
لن تعاني من الصداع بعد اليوم العلاجات الخمسة ستوفر راحة فوري

الصداع مشكلة شائعة، في الوقت الحاضر، خاصة بين المهنيين العاملين بسبب بيئة العمل المجهدة وساعات العمل الطويلة، بالإضافة إلى المشاكل والضغوط التي يعاني منها العامة في الحياة اليومية.

 

ما هي أسباب الصداع؟

توجد أسباب كثيرة لذلك، منها الإصابة في الرأس، تناول نوع من الأدوية، العدوى، السمنة، التدخين، تناول الكافيين بكميات كبيرة، مشاكل النوم.. إلخ. 

إليك 5 علاجات طبيعية يمكن أن تساعدك في التغلب على الصداع.

اشرب الكثير من الماء يوميا

شرب الكثير من الماء يوميًا

إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء ، فهذا يؤدي إلى الجفاف في جسمك، يسبب الجفاف التهيج ويؤثر على التركيز، لذلك لتجنب جفاف جسمك اشرب الكثير من الماء كل يوم واعتد على تناول الفواكه الغنية بالمياه.

تشمل المغنيسيوم في النظام الغذائي

المغنيسيوم هو أحد المعادن الأساسية والمهمة للحفاظ على مستوى السكر في الدم ونقل الأعصاب. وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ، تشير الكثير من الأدلة أيضًا إلى أن نقص المغنيسيوم قد يسبب الصداع النصفي. في هذه الحالة ، أضف الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي.

الامتناع عن الكحول

يتسبب الإفراط في تناول الكحول في حدوث التهاب وتنشط بعض المسارات العصبية. يمكن أن يؤدي أيضًا إلى توسيع الأوعية الدموية. لقد وجدت الدراسات أن ثلث السكان الذين يستهلكون الكحول كثيرًا ما يعانون من الصداع.

من المهم الحصول على نوم جيد كل يوم

وفقًا لورقة بحثية بعنوان “اضطرابات النوم في صداع التوتر والصداع النصفي”.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الهيستامين

عالية الهستامين

الهستامين مادة كيميائية موجودة في الجسم. يمكن أن يؤثر على المناعة والجهاز الهضمي والجهاز العصبي. أكثر أعراض الهيستامين شيوعًا هي الصداع أو الصداع النصفي.

اسباب الصداع علاج الصداع تكنولوجيا الكحول التدخين مشاكل النوم النظام الغذائي صداع التوتر اشرب الكثير من الماء يوميا ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة في قسيمة طلاق أم العروسة دمياط المنفصلة يوم فرح ابنتها

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

اليوم قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

موضوعات متعلقة

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

نشرة المرأة.. مشروب لقوية الذاكرة والأعصاب.. وصفة طبيعية لتكثيف الشعر والتخلص من القشرة.. طريقة عمل الكبدة المشوية

بالأعشاب.. تعرفي على طريقة جديدة لإعداد الدجاج المشوي

متلازمة الصداع النصفي تتسبب في تغيير شكل الدماغ.. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم خطبة المرأة في عدتها بالحمل.. دار الإفتاء تجيب

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 27-11-2022

هواتف لمحدودي الدخل.. أفضل موبايل من هونر بإمكانات ممتازة

5 قواعد لحسم التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 2022

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

العالم ينتظر لقاحا يحمي من جميع سلالات الإنفلونزا خلال عامين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

عدوى مميتة.. اكتشاف 5 فيروسات جديدة فى الخفافيش| تفاصيل

خلال عامين .. إنتاج لقاح شامل ضد جميع أنواع الإنفلونزا في لندن

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ