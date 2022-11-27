سعر نيسان باترول موديل 2022 في الكويت | صور

تعتبر السيارة نيسان باترول موديل 2022 احد أشهر سيارات الدفع الرباعي في العالم وتعد أقوى سيارات الـ SUV التي تنتجها العلامة التجارية اليابانية نيسان، وتتميز بتصميمها الأيقوني، ومحركاتها القوية.
تتمتع نيسان باترول موديل 2022 بمنظومة دفع رباعي للعجلات الأربعة مما يجعلها من ضمن أفضل السيارات في فئتها، وتمتلك قدرة هائلة على تحدي المنحدرات والتضاريس الوعرة.
مواصفات نيسان باترول موديل 2022
تتوفر السيارة نيسان باترول موديل 2022 بخيارين من المحركات:
جاءت المحرك الأول بسعة 4000 سى سى، يتألف من 8 أسطوانات، ويضخ قوة تصل الى 400 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن/متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ومنظومة دفع رباعي للعجلات.
يأتي المحرك الثاني بسعة 5600 سى سى، ويتألف من أسطوانات، ويولد طاقة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 560 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، ومنظومة دفع رباعي للعجلات.
أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2022
نيسان باترول موديل 2022 الفئة الأولى XE بسعر 15,850 دينار
نيسان باترول موديل 2022 الفئة الثانية LE بسعر 15,850 دينار
نيسان باترول موديل 2022 الفئة الثالثة SE T2 بسعر 17,899 دينار
نيسان باترول موديل 2022 الفئة الرابعة LE T1 بسعر 18,449 دينار
نيسان باترول موديل 2022 الفئة الخامسة SE TITANIUM بسعر 21,299 دينار
نيسان باترول موديل 2022 الفئة السادسة SE PLATINUM CITY بسعر 21,599 دينار
نيسان باترول موديل 2022 الفئة السابعة LE PLATINUM CITY بسعر 26,199 دينار
نيسان باترول موديل 2022 الفئة الثامنة NISMO بسعر 32,000 دينار