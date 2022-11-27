سعر نيسان باترول موديل 2022 في الكويت | صور

تعتبر السيارة نيسان باترول موديل 2022 احد أشهر سيارات الدفع الرباعي في العالم وتعد أقوى سيارات الـ SUV التي تنتجها العلامة التجارية اليابانية نيسان، وتتميز بتصميمها الأيقوني، ومحركاتها القوية.

نيسان باترول موديل 2022

تتمتع نيسان باترول موديل 2022 بمنظومة دفع رباعي للعجلات الأربعة مما يجعلها من ضمن أفضل السيارات في فئتها، وتمتلك قدرة هائلة على تحدي المنحدرات والتضاريس الوعرة.

نيسان باترول موديل 2022

مواصفات نيسان باترول موديل 2022

تتوفر السيارة نيسان باترول موديل 2022 بخيارين من المحركات:

جاءت المحرك الأول بسعة 4000 سى سى، يتألف من 8 أسطوانات، ويضخ قوة تصل الى 400 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن/متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ومنظومة دفع رباعي للعجلات.

نيسان باترول موديل 2022

يأتي المحرك الثاني بسعة 5600 سى سى، ويتألف من أسطوانات، ويولد طاقة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 560 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، ومنظومة دفع رباعي للعجلات.

نيسان باترول موديل 2022

أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2022

نيسان باترول موديل 2022 الفئة الأولى XE بسعر 15,850 دينار

نيسان باترول موديل 2022 الفئة الثانية LE بسعر 15,850 دينار

نيسان باترول موديل 2022 الفئة الثالثة SE T2 بسعر 17,899 دينار

نيسان باترول موديل 2022 الفئة الرابعة LE T1 بسعر 18,449 دينار

نيسان باترول موديل 2022 الفئة الخامسة SE TITANIUM بسعر 21,299 دينار

نيسان باترول موديل 2022 الفئة السادسة SE PLATINUM CITY بسعر 21,599 دينار

نيسان باترول موديل 2022 الفئة السابعة LE PLATINUM CITY بسعر 26,199 دينار

نيسان باترول موديل 2022 الفئة الثامنة NISMO بسعر 32,000 دينار