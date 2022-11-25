تبدأ من 15ألف دينار.. 5 سيارات دفع رباعي جديدة في الكويت| صور

يتميز السوق الكويتي بمجموعة مميزة ومتنوعة من سيارات الدفع الرباعي، والتي تحظى باهتمام كبير، بفضل تجهيزاتها الفاخرة مثل وسائل الراحة والرفاهية، بالإضافة لقوة محركاتها وأدائها المبهر في الطرق الصحراوية والمنحدرات الجبلية.

فولكس فاجن طوارق موديل 2022

فولكس فاجن طوارق موديل 2022

تعتمد السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 340 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 6 نقلات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

أسعار السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 18,500 دينار كويتي

الفئة الثانية بسعر 21,900 دينار كويتي

تويوتا لاند كروز موديل 2022

تويوتا لاند كروز موديل 2022

تأتي سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، وسعة تبلغ 5300 سي سي، يولد قوة تصل الى 409 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 650 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4.5 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى الى 290 كيلومترا/ساعة.

وتتوفر بمحرك آخر سداسي الأسطوانات “V6” مزود بشاحن تيربو مزدوج، بسعة تبلغ 3300 سي سي، يولد قوة تصل الى 302 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 700 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 10 سرعات.

أسعار السيارة تويوتا لاند كروز موديل 2022

تويوتا لاند كروز موديل 2022 محرك V6 تيربو بسعر 24,000 ألف دينار

تويوتا لاند كروز موديل 2022 محرك V6 تيربو بسعر 21,000 ألف دينار.

نيسان باترول موديل 2022

نيسان باترول موديل 2022

جاءت السيارة نيسان باترول موديل 2022 بمحرك 4000 سى سى، 8 أسطوانات، ينتج قوة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 275 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

بينما جاء المحرك الثاني للسيارة نيسان باترول موديل 2022 بمحرك 5600 سى سى، 8 أسطوانات، ينتج قوة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 560 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2022

نيسان باترول موديل 2022 فئة XE بسعر 15,850 دينار

نيسان باترول موديل 2022 فئة LE بسعر 15,850 دينار

نيسان باترول موديل 2022 فئة SE T2 بسعر 17,899 دينار

نيسان باترول موديل 2022 فئة LE T1 بسعر 18,449 دينار

نيسان باترول موديل 2022 فئة SE TITANIUM بسعر 21,299 دينار

نيسان باترول موديل 2022 فئة SE PLATINUM CITY بسعر 21,599 دينار

نيسان باترول موديل 2022 فئة LE PLATINUM CITY بسعر 26,199 دينار

نيسان باترول موديل 2022 فئة NISMO بسعر 32,000 دينار

GMC يوكون موديل 2022

GMC يوكون موديل 2022

تعتمد السيارة GMC يوكون موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 6200 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 355 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 520 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 سرعات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

أسعار السيارة GMC يوكون موديل 2022

الفئة الأولى SLT بسعر 19,000 دينار

الفئة الثانية AT4 بسعر 19,000 دينار

الفئة الثالثة DENALI بسعر23,200 دينار.

BMW X5 موديل 2023

BMW X5 موديل 2023

تعتمد السيارة BMW X5 موديل 2023 بمحرك سداسي الأسطوانات، 8 سلندر، سعة 4400 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 462 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 450 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 6 سرعات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

أسعار السيارة BMW X5 موديل 2023

الفئة الأولى XDRIVE بسعر 26,950 دينار

الفئة الثانية XDRIVE بسعر 27,450 دينار

الفئة الثالثة XDRIVE بسعر 29,950 دينار.