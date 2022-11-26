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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمغتربين.. اعرف قيمة الوديعة البنكية لـ تويوتا كورولا بالدولار

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2022

تعتبر السيارة تويوتا كورولا أحد أشهر سيارات السيدان في السوق المصري إن لم تكن أشهرها على الإطلاق، حيث تمتلك شعبية كبيرة محلياً وعالمياً، وحققت نجاحات هائلة، لذلك تحرص العلامة التجارية اليابانية تويوتا على إنتاج جيل جديد منها سنوياً لتواكب التطور وتستمر في المنافسة.

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تويوتا كورولا موديل 2022

تصنف تويوتا كورولا بأنها أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بعد قرار الحكومة المصرية بإعفاء سيارات المغتربين من الجمارك مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية.

يتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

تويوتا كورولا موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة تويوتا كورولا محرك 1600 سي سي من 2019 حتى 2023 بالدولار وما يعادله بالجنيه المصري حسب أسعار الصرف الحالية تقريباً:

تويوتا كورولا موديل 2019 بقيمة 10,363 دولار ما يعادل 254,00 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2020 بقيمة 11,463 دولار ما يعادل 281,000 ألف جنيه.

تويوتا كورولا موديل 2021 بقيمة 12,615 دولار ما يعادل 309 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2022 بقيمة 15,352 دولار ما يعادل 352 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة 16,427 دولار ما يعادل 402 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2022

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2022

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلند، بسعة 1600 سي سي، ينتج اجمالي قوة يصل إلى 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT متغير باستمرار لأجل تعزيز التسارع وكفاءة الاستهلاك وأداء القيادة.، بالإضافة الى إصدارين بمحركات هجينة مدعومة بمحرك كهربائي صغير.

 

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلند، بسعة 1600 سي سي، ينتج اجمالي قوة يصل إلى 120 حصانا، و 154 نيوتن/مترمن العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT متغير باستمرار لأجل تعزيز التسارع وكفاءة الاستهلاك وأداء القيادة.، بالإضافة الى إصدارين بمحركات هجينة مدعومة بمحرك كهربائي صغير.

تويوتا كورولا موديل 2022

الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا تويوتا كورولا موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى مانيوال ACTIVE بسعر 440 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ACTIVE بسعر 475 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك COMFORT بسعر 520 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك SMART بسعر 550 الف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك بسعر 570 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك GR بسعر 600 الف جنيه.

الفئة السابعة أوتوماتيك ELGANCE بسعر 634 ألف جنيه.

 

تويوتا كورولا موديل 2022

الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في السعودية

تويوتا كورولا موديل 2022 فئة XLI 1.5L بسعر 75,555 ريال

تويوتا كورولا موديل 2022  فئة 1.5L XLI EXECUTIVE:  بسعر 79,235 ريال 

تويوتا كورولا موديل 2022  فئة XLI 2.0L: بسعر 79,810 ريال 

فئة 1.5L XLI EXECUTIVE MR: بسعر 85,215 ريال 

فئة 2.0L XLI EXECUTIVE MR: بسعر 89,355 

فئة 1.8L XLI EXECUTIVE HEV: بسعر 91,195 ريال 

فئة 1.5L GLI MR: بسعر 91,195 ريال

فئة 2.0L GLI MR: بسعر 95,335 ريال

فئة 1.8L GLI HEV MR: بسعر 100,740 ريال

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