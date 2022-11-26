للشراء من الخارج.. تعرف على قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي I10

تعتبر السيارة هيونداي i10 أحد أشهر سيارات الهاتشباك المطروحة في السوق المصري، حيث تتميز بإقتصاديتها وصغر حجمها مما يجعلها مفضلة للشباب خاصة البنات بفضل تصميمها البسيط والأنيق.

تعد هيونداي i10 أحد أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بعد قرار الحكومة المصرية بإعفاء سيارات المغتربين من الجمارك مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية.

هيونداي i10 موديل 2021

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع والسعة اللترية للمحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

هيونداي i10 موديل 2021

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة هيونداي i10 المزودة بمحرك 1000 سي سي بداية من إصدار عام 2019 حتى إصدار عام 2021

هيونداي i10 موديل 2021 بقيمة 6,651 دولار

هيونداي i10 موديل 2020 بقيمة 5,771 دولار

هيونداي i10 موديل 2019 بقيمة 5,445 دولا

هيونداي i10 موديل 2021

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة هيونداي i10 المزودة بمحرك 1200 سي سي لإصداري عام 2019 وعام 2020

هيونداي i10 موديل 2020 بقيمة 7,900 دولار.

هيونداي i10 موديل 2019 بقيمة 7,391 دولار.