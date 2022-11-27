عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر تستعرض جمال ملامحها عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها  صورًا جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نجلاء بدر بإطلالة جذابة ومكياج صاخب يبرز جمال ملامحها ، وعلقت قائلة : صدق نفسك.

على طريقة أبلة فاهيتا.. نجلاء بدر تتغزل بجمالها| شاهد

زيزي تعيلها.. حملة دعم للفنانة نجلاء يونس سائقة الأوبر المتخفية


وكانت آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد ، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

وأوشكت الفنانة نجلاء بدر على انتهاء تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "حظك اليوم" من بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى.

اخر اعمال نجلاء بدر اطلالات نجلاء بدر اعمال نجلاء بدر صور نجلاء بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

سيف زاهر يُفجر مفاجأة بشأن عودة بن شرقي إلى الزمالك

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

صفعته بالقلم أثناء العلاقة الآثمة فأزهق روحها شنقا.. والنيابة تتخذ قرارها

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

رباعي هجومي ناري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون في كأس مصر

ترشيحاتنا

أسرار خفية محفورة على حذاء ميسي بكأس العالم.. صور

تراودني نفسي الأمارة بالسوء بفعل معين فكيف أتغلب عليها؟.. علي جمعة يجيب

سوق المستعمل| أرخص سيارة أوبل بـ 45 ألف جنيه

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بجورجيا الأمريكية

وصلت لـ 200 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 27-11-2022

حازم إمام يكشف الفارق بين كيروش وفيتوريا.. وحقيقة المفاوضات مع مدرب السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرف شكلها.. شاهد | وفاء سالم قبل تشوه وجهها وبعد عملية التصحيح

للحفاظ على صحة الكبد.. ابتعد عن الأشياء الستة الضارة

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

فيديو

مقطع مسرّب .. والد حسام حبيب ينشر فيديو لنجله وشيرين عبدالوهاب ويحذفه

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

اﻟﻤﺰﻳﺪ