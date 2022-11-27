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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج لافت.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور

نوال الزغبي
نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت نوال الزغبي عبر خاصية الاستوري، بطقم باللون الذهبي، واضعة مكياج جذاب علي وجهها بالألوان الترابية. 

وتحيى الفنانة نوال الزغبى حفلا غنائيا فى أمريكا اليوم وتحديدا فى سان ديجو وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي حفل نوال الزغبى ضمن سلسلة جولاتها فى أمريكا حيث قدمت من قبل ثلاث حفلات فى عدد من الولايات بامريكا.  

وتشدو نوال الزغبى عدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهورها فى أمريكا ولعل من أبرز أغانيها “الناس العزاز”.

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