نوال الزغبى تحيى حفلا فى أمريكا.. اليوم

تحيى الفنانة نوال الزغبى حفلا غنائيا فى أمريكا اليوم وتحديدا فى سان ديجو وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي حفل نوال الزغبى ضمن سلسلة جولاتها فى أمريكا حيث قدمت من قبل ثلاث حفلات فى عدد من الولايات بامريكا.

وتشدو نوال الزغبى عدد من الأغاني التى تنال إعجاب جمهورها فى أمريكا ولعل من أبرز أغانيها “الناس العزاز”.

نوال الزغبى

شاركت الفنانة نوال الزغبي، فيديو جديد لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر".

وظهرت نوال الزغبي في الفيديو وهى تتفاعل مع جمهورها من أحدث حفلاتها، مما نال إعجاب متابعيها.

وخرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تتعمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.

وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية انعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".