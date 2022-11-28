أدعية الإنجاب والذرية الصالحة.. رددها بيقين واستعد للبشارة

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن الأبناء من أعظم نعم الله عز وجل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قال تعالى في كتابه الكريم { يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور أَوْ يُزَوِّجهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَل مَنْ يَشَاء عَقِيمًا}.

وبين عبد الرازق في فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من تأخر عنه الإنجاب يدعو بأدعية الأنبياء بالخلفة والإنجاب، وهما

1ـ دعاء سيدنا إبراهيم "رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ"، فوهبه الله سيدنا إسماعيل، وإسحاق، ويعقوب.

2ـ دعاء سيدنا ذكريا "رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً".

3ـ دعاء سيدنا ذكريا "رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ"، فهذا الدعاء كان سببًا في أن رزقه الله بسيدنا يحي ذريه صالحة.

وأشار الى أن من تأخر عليه الانجاب لا ينقطع أمله في مسبب الأسباب، فالاطباء تعليهم الحيلة لكن الله لا تعليه الحيلة، فالله أمره ما بين الكاف والنون" كُن"، فخذ بكامل الأسباب وادعو رب الأرباب يستجيب لك كما استجاب لذكريا وابراهيم بفضله وكرمه.