جهود الداخلية على مدار اليوم.. مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه.. والقبض على طرفي مشاجرة تحولت لحرب مولوتوف بين 7 سيدات في الشرقية

الداخلية:

كشف حقيقة تهديد مالك مصنع لشخص وأسرته بالعبور

مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه

القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما صفقة بـ42 مليون جنيه

مشاجرة تتحول لحرب مولوتوف بين 7 سيدات في الشرقية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، عدة حملات أمنية على مدار اليوم، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثاني العبور من أحد الأشخاص؛ بتضرره من مالك مصنع لقيامه بتهديده وأسرته بالإيذاء من خلال مقطع فيديو قام المشكو فى حقه بتصويره عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" إثر جلسة عرفية بين المشكو فى حقه وأحد شركائه قضى فيها عليه بغرامة مالية واعتقاده تسبب المبلغ فى ذلك.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

عقب ذلك قام مالك المصنع بنشر مقطع فيديو عبر صفحته بذات الموقع يستغيث خلاله من أحد رجال الشرطة بدعوى اقتحام مسكنه لضبطه بناءً على البلاغ المشار إليه.

وبالفحص تبين عدم صحة ادعائه وافتعاله ذلك لعلمه بتحرير محضر ضده.

كما، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

استهداف البؤر الإجرامية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن العام، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق "الشرقية والإسماعيلية")، أسفرت عن ضبط 93 متهما وبحوزتهم (33 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 38 قطعة سلاح أبيض) وضبط (45) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (5904) حكم قضائى متنوع وضبط (138) قضية متنوعة.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود رجال الداخلية في ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط 574 عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية - الغربية – السويس – كفر الشيخ – قنا – القليوبية - الشرقية – بورسعيد – الإسكندرية – المنيا – المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – سوهاج – دمياط – الوادى الجديد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – الفيوم – مطروح – البحيرة)، وبحوزتهم (306 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).

ضبط أسلحة نارية

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: ضبط رجال الداخلية (1189) قطعة سلاح نارى أبرزها ( رشاش – 2 جرينوف – 102 بندقية آلية – 55 مسدس – 205 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 824 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 160 خزينة) وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما ( 10 فرد محلى – بندقية مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع) وضبط (1404) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة ضبط رجال الداخلية (11) تشكيلاً عصابى ضم (35) متهم إعترفوا بإرتكاب (31 حادث سرقة متنوع و ضبط (74) قضية أحداث و ضبط (3170) قضية مرافق عامة و كشف غموض (67) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (96) متهم.

كما، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، متابعتها لما يُستجد من طرق التهريب، وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة.

وقامت بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، برصد نشاط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ، تخصصا فى نقل مخدر الحشيش بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية، وذلك عن طريق إعداد مخزن سرى داخل سيارة "نقل".

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما “6000 طربة من مخدر الحشيش وزنت 600 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول”.

بمواجهتهما بالمضبوطات، أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 42,000,000 (اثنان وأربعون مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً لأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، وإنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشء باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى القنوات الإخبارية تحت عنوان "كاميرات المراقبة تكشف قيام سيدة بإحراق منزل أقاربها بالمولوتوف بالشرقية".

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بالشرقية بحدوث مُشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول (3 سيدات)، وطرف ثان (4 سيدات)، جميعهن مقيمات بذات القرية، لخلافات الجيرة، تبادلن خلالها التعدى بالضرب.

وقامت إحدى السيدات من الطرف الثانى بإلقاء زجاجة بنزين مُشتعلة، مما أدى لإصابة أحد الأشخاص، مقيم بذات القرية، بحروق نارية بالذراعين والرقبة "تصادف مروره بمكان المشاجرة".

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف طرفى المشاجرة، وأمكن ضبط 6 منهن، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.