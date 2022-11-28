فصل الكهرباء عن 9 مناطق فى القليوبية.. اليوم

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الإثنين عن 9 مناطق بقرى مركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة.

وقالت الشركة أنه سيتم فصل الكهرباء على مغذى طنط الجزيره لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (برشوم الصغرى - برشوم الكبرى -السيفا - كفر الفقهاء- الصالحية - سمير بر ).

وتابعت الشركة انه سيتم أيضا فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال على محول العمدة بمشتهر لزرع وتحميل أعمدة منخفض وشد موصلات والمناطق المتأثرة بالفصل (شارع كلية الزراعة بمشتهر - شارع مدرسة الزراعة - منطقة دوار العمدة).

وناشدت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.