حملة موسعة لإزالة الإعلانات المخالفة بمدينة طوخ في القليوبية ..صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية حملة موسعة لإزالة الاعلانات المخالفة وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن التعامل الفورى مع الاعلانات المخالفة واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيالها.



وقال أحمد وزيرى رئيس مدينة طوخ أن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة برئاسة خليل عبد العظيم نائب رئيس المركز قامت بحملة لإزالة الاعلانات المخالفة بنطاق المدينة بحضور مدير وحدة الاعلانات و مدير الاشغالات.



واشار وزيرى إلى أن الحملة استهدفت إزالة 50 اعلان غير مرخص من على أعمدة الإنارة وبالشوارع العامة حفاظا على حقوق الدولة وتنفيذا للقانون ، مؤكدا على استمرار حملات إزالة الاعلانات غير المرخصة بنطاق المركز والمدينة.



من ناحية أخرى أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الأحد عن 13 منطقة بقرى مركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة وشد موصلات.



وقالت الشركة إنه سيتم فصل الكهرباء على مغذى الكسابية لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (عرب الغديرى- عزبة الضلال -عزبة رفعت ربيع - قرية الكسابية وعزبها -عرب الرواشدة - عزبة ابوالدهب).

كما سيتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال على مغذى الرجالات وذلك لإجراء صيانة طارئة والقرى المتاثره بالفصل هى (الرجالات -الغزاوية- السفاينا غرب -جزء من طنط الجزيره ).



وتابعت الشركة إنه سيتم أيضا فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال على محول العمدة بمشتهر لزرع وتحميل أعمدة منخفض وشد موصلات والمناطق المتأثرة بالفصل (شارع كلية الزراعة بمشتهر - شارع مدرسة الزراعة - منطقة دوار العمدة).

وناشدت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

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