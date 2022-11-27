اليوم قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الأحد عن 13 منطقة بقرى مركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة وشد موصلات.

وقالت الشركة أنه سيتم فصل الكهرباء على مغذى الكسابية لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (عرب الغديرى- عزبة الضلال -عزبة رفعت ربيع - قرية الكسابية وعزبها -عرب الرواشدة - عزبة ابوالدهب).

كما سيتم فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال على مغذى الرجالات وذلك لإجراء صيانة طارئة والقرى المتاثره بالفصل هى (الرجالات -الغزاوية- السفاينا غرب -جزء من طنط الجزيره ).

وتابعت الشركة انه سيتم أيضا فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال على محول العمدة بمشتهر لزرع وتحميل أعمدة منخفض وشد موصلات والمناطق المتأثرة بالفصل (شارع كلية الزراعة بمشتهر - شارع مدرسة الزراعة - منطقة دوار العمدة).

وناشدت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.