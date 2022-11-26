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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 11 منطقة بطوخ فى القليوبية.. اعرف الأماكن والمواعيد

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم السبت عن 11 منطقة بقرى مركز طوخ.

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وقالت  شركة كهرباء القليوبية انه سيتم فصل الكهرباء من الساعة 9,30 صباحا وحتى إنتهاء الأعمال على مغذى كفر منصور القديم وذلك لإجراء صيانة طارئة والقرى المتأثرة بالفصل ( كفر منصور -كوم الاطرون -كفر العمار -كفر النخلة - منشأة العمار ).
كما سيتم فصل الكهرباء أيضا على مغذى الكسابية لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى ( عزبة الضلال -عزبة رفعت ربيع - قرية الكسابية - عزبة الدكرورى).


وتابعت  شركة كهرباء القليوبية انه سيتم فصل الكهرباء كذلك من الساعه 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال على محول العمدة بمشتهر لزرع وتحميل أعمدة منخفض وشد موصلات والمناطق المتأثرة بالفصل (شارع كلية الزراعة بمشتهر - شارع مدرسة الزراعة ).

أصحاب الأفران


وناشدت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المناطق المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

القليوبية قطع الكهرباء طوخ مكاتب البريد اخبار محافظة القليوبية

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