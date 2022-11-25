اليوم قطع الكهرباء عن 16 منطقة بمدينة بنها فى القليوبية لأعمال الصيانة.. اعرف المواعيد والتفاصيل

أعلنت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء فى القليوبية انقطاع التيار الكهربائى عن 16 منطقة بمدينة بنها، اليوم الجمعة، لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة المحولات الرئيسية بالمدينة.

وقالت وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أن المناطق المتأثرة بأعمال الانقطاع بالمدينة هى مناطق "أتريب - شارع محكمة الأسرة بالفلل - شارع كلية التجارة - مساكن أحمد مصطفى - مساكن محمد مصطفى - عمارات حسين المهدي - طراد النيل - منطقة قصر الثقافة والمحافظة - المساحة - شارع النجدة - شارع الأميرة فوزية - شارع مجمع المواقف - شارع الترعة - منطقة سحر عمرو - الاتحاد التعاوني - شارع المدرسة الحديثة بالفلل".



وتابعت أنه تم إبلاغ كل المناطق المتأثرة بالانقطاع لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، وسيتم الدفع بالفرق الفنية للعمل على إنهاء أعمال الصيانة فى أسرع وقت ممكن.