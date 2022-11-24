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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بمحور شركات البترول والخصوص

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية اليوم الخميس شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة  وذلك في إطار خطة المحافظة علي استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

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حيث تفقد المحافظ محور الخصوص من نزلة شارع الرشاح من الطريق الدائري حتي كوبري المطرية مرورا  بمحور شركات البترول  وذلك بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة ، موجها بالعمل علي نظافة المحور وتخصيص سيارة كنس لهذا المحور وإزالة الأتربة من علي الجانبين.


كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح مطلقا بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى وعدم السماح بأي إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور.


وأكد الهجان، على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ، مشددا على الإبلاغ عن أى شخص يقوم بإلقاء القمامة على الطريق العامة ، وتحرير محاضر للمخالفين، مشدداً على المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالطرق العامة والمحاور الجديدة حتى لا يتسبب ذلك فى تراكم القمامة بصورة كبيرة.

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