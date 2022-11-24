«تعليم القليوبية» تعتمد جداول امتحانات شهر نوفمبر .. تفاصيل

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية مواعيد امتحانات شهر نوفمبر الجارى لمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، والتي تبدأ اعتبارًا من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى منتصف الشهر.



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم تحديد مواعيد امتحانات الصفين الرابع والخامس شهر نوفمبر مع تحديد موعد امتحانات الشهر للمستوي الرفيع بالمدارس الرسمية للغات حسب كل مدرسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي شهر نوفمبر على أن تحدد موعد امتحانات الشهر للمستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات حسب كل مدرسة.

وأشارت المديرية بعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام جدول امتحانات شهر نوفمبر منها: تفعيل غياب الطلاب بكل دقة، وأن يتولى الموجهين وضع الأسئلة تحت إشراف الموجه العام والأول للمادة في ما تم تدريسه خلال الشهر على أن تكون الامتحانات موحدة على مستوى المدرسة ، بالإضافة الى أن يكون الامتحان خلال اليوم الدراسي بما لايخل بنظام الدراسة، ويجب أن يشمل الامتحان جميع المواد ويتم تحديد ميعاد الاختبار الشهري للمستوى الرفيع للمدارس الرسمية اللغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لكل المراحل من خلال المدرسة.

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