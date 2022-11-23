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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات أمنية أمام مدارس الفتيات للحد من التحرش والمعاكسات بالقليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة باتخاذ كافة الإجراءات ضد ساحات انتظار السيارات المخالفة والكائنة بجوار أسوار المدارس، والتي تتسبب في تصدعات بالأسوار وتُشكّل خطورة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشأن القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على المدارس إزالة كافة الباعة الجائلين، ورفع القمامة والإشغالات خاصة المتواجدة بجوار المدارس، وذلك بصفة مُستمرة بالتنسيق مع مديرية الأمن، حرصًا على سلامة وصحة الطلبة والطالبات، وضرورة القيام بحملات أمنية انضباطية أمام مدارس الفتيات للحد من التحرش والمعاكسات تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

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جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة اليوم بحضور بحضور الدكتورة إيمان ريان الدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، اللواء هشام خشبة السكرتير العام العميد وليد سمير نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية نائبًا عن مدير أمن القليوبية والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات، وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة. 


وكان المحافظ قد كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة المدارس قبل موسم الشتاء والأمطار والتأكيد على سلامة وكفاءة الأبواب والنوافذ ولمبات الإضاءة وأسلاك الكهرباء المكشوفة والبوابات الحديدية جيدًا، وعدم تواجد زجاج مكسور والإنتهاء من أعمال النجارة والسباكة وعزل تام لأماكن الصيانة أو البناء عن الأماكن المتواجد بها الطلبة والتأكيد على ضرورة إنضباط العملية التعليمية داخل المدارس، والتأكيد على تواجد عمالة كافية داخل المدارس وعدم تأخير مرتبات العمالة الموسمية.


وشدد الهجان، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات التأمينية ضد أخطار الحريق التي ينص عليها القانون لتأمين المنشآت الصناعية والتجارية، والتأكد من صلاحية أنظمة الإطفاء والتأكيد على رؤساء مجالس المدن والمراكز والأحياء بضرورة إزالة جميع التشوينات المخالفة الموجودة على الطرق الرئيسية والفرعية وإخلاء الأرض فورا وإلا سيتم مصادرة كل التشوينات والمعدات.

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