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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب: سعيد بالأداء أمام الأهلي ونبني فريقا جديدا.. فيديو

شوقي غريب
شوقي غريب

أبدى شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن سعادته بمستوى فريقه أمام الأهلي في كأس مصر رغم الخسارة.

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وفاز الأهلي على المقاولون العرب بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتأهل إلى نصف النهائي. التفاصيل من هنا 

وقال شوقي غريب عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أنا سعيد بمستوى اللاعبين في اللقاء، نحن نبني فريقا جديدا ونغير طريقة اللعب، نحاول ألا نتعرض لمواقف صعبة مثلما تعرض لها الفريق في الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "لعبنا مباراة صعبة ضد الأهلي الفائز بالسوبر والذي لم يخسر أي مباراة وهذا أول تعادل له مع كولر، ونحن أيضا لم نخسر منذ بداية الموسم".

وسجل الهدف الأول للأهلي اللاعب  كريم فؤاد فى الدقيقة 68 بعد تمريرة بينية من محمد فخري بين الدفاع ليتسلمها كريم فؤاد داخل المنطقة وسدد كرة قوية داخل شباك الحارس محمود أبو السعود.

وجاء هدف التعادل للمقاولون العرب بعد عرضية أرضية من سافيولا قابلها جون أوكلي بتسديدة قوية لترتطم في القائم الأيسر للشناوي وتسكن الشباك فى الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

 

شوقي غريب المقاولون العرب كأس مصر كولر كريم فؤاد

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