فخر عربي من المحيط للخليج.. محمد بن راشد يهنئ منخب المغرب على الفوز أمام بلجيكا

علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، على فوز منتخب المغرب امام منتخب بلجيكا ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وكتب بن راشد عبر انستجرام “ أسود الأطلس .. فرحة عربية .. فخر عربي من المحيط للخليج .. ألف مبرووووووك للمغرب ”.

و نجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول، اللاعب عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكن حكم الفار يتدخل ويتم إلغاء الهدف.

و جاء تشكيل المغرب كالتالي:

ياسين بونو - رومان سايس - نايف أكرد - أشرف حكيمي - نصير مزراوي - سفيان أمرابط - عزالدين أوناحي - سليم أملاح - حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.

وبهذه النتيجة، يصبح ترتيب المجموعة السادسة كالتالي:.

المغرب: 4 نقاط

بلجيكا: 3 نقاط.

كرواتيا: 4 نقطة.

كندا: 0 نقاط.

