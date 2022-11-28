جدل على السوشيال ميديا بسبب أغرب سؤال في امتحان "فيديوجراف"

أغرب امتحان .. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة (السوشيال ميديا)، صورة لورقة امتحان بها سؤال أثار الجدل حول إجابته بصورة كبيرة معتبرين أن ذلك السؤال لا توجد له إجابة وتساءلوا عن كيفية مثل هذا السؤال في الامتحان.

سؤال الاحتمالات وأغرب امتحان

جاء السؤال الذي أثار الجدل على السوشيال ميديا ليتساءل حول من تكذب في 3 بنات هن أسماء وليلى وخديجة.

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وللمزيد حول أخبار الغرائب وأغرب الامتحانات وماذا جاء في أغرب امتحان بشأن سؤال الاحتمالات الذي أثار الجدل على السوشيال ميديا شاهد الفيديوجراف التالي: